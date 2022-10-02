Парламентские выборы в Латвии: пророссийские партии впервые потеряли лидерство

В Латвии завершились очередные парламентские выборы. За места в Сейме соперничали 19 политических сил и объединений.

В субботу, 1 октября, в Латвии состоялись выборы в Сейма — однопалатный парламент страны. Война России против Украины играет решающую роль во внутренней политике Латвии и уже отразилась на рейтингах партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По результатам подсчета более 90% голосов на выборах в парламент Латвии набрала партия "Новое Единство" действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, но правящая коалиция, похоже, не получит большинство мандатов.

Так, из пяти партий нынешней коалиции в Латвии в Сейма однозначно проходят только две: "Новое Единство" (18,62%) и "Национальное объединение" (9,38%).

На втором месте с 13,16% лидирует Союз "зеленых" и крестьян, который в Сейме последнего созыва был пятым.

Далее расположился "Объединенный список" (11,25%), отколовшийся от Союза за несколько месяцев до выборов, но декларировавший готовность к работе в правительстве любого состава.

Также в парламент впервые проходят: пророссийская и "антиваксерская" партия "За стабильность!" (6,68%); "Латвия превыше всего" (6,04%).

Победитель выборов 2018 года, пророссийская партия "Согласие", сейчас с результатом 4,67% находится за пределами проходного барьера в 5%.

Вероятно, Латвию ожидают недели коалиционных переговоров, ведь четкого большинства нет ни у одного блока партий, а предыдущая коалиция не сохранила свое преимущество.

Напомним, в Италии, которая была одной из основательниц ЕС, на парламентских выборах впервые со времен Второй мировой войны и Бенито Муссолини победила правая коалиция, состоящая из партий, где немало сторонников российского диктатора Путина.

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