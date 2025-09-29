- Дата публикации
-
Категория
Мир
- Количество просмотров
- 343
- Время на прочтение
- 1 мин
Парламентские выборы в Молдове и стрельба в США: главные новости ночи 29 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 сентября 2025 года:
