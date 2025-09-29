ТСН в социальных сетях

Мир
343
1 мин

Парламентские выборы в Молдове и стрельба в США: главные новости ночи 29 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Молодая

Молодая / © Unsplash

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 сентября 2025 года:

  • Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: близится к единоличному большинству Читать далее –>

  • Стрельба и поджог в церкви в США: по меньшей мере 4 погибших и 8 раненых Читать далее –>

  • Впервые зафиксирован российский ударный дрон с тепловизионной камерой: направлялся атаковать Сумы Читать далее –>

  • Путин завершит войну только когда придет к выводу — Сикорский об условии окончания конфликта Читать далее –>

  • Трамп раскрыл тайну: что заставляет иностранных лидеров "паниковать в Овальном кабинете" Читать далее –>

343
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie