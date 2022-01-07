Парламенты Таджикистана и Кыргызстана разрешили отправить военных в Казахстан для "подавления" протестов

Парламенты Таджикистана и Кыргызстана разрешили отправить военных в Казахстан для "подавления" протестов

Кыргызстан принял подобное решение со второй попытки.

Парламенты Таджикистана и Кыргызстана все же приняли решение отправить своих "миротворцев" в состав ОДКБ для "подавления" протестов в Казахстане.

Об этом сообщают издания 24.kg и khovar.tj.

В пятницу, 7 января, состоялось совместное заседание обеих палат парламента Таджикистана, на котором рассматривался один вопрос: направление военных в Казахстан.

"Сегодня состоялось заседание, на котором был рассмотрен только один вопрос и дано согласие на использование Вооруженных Сил Республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств", — говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на предварительный отказ, Кыргызстан все же также одобрил отправку военных в Казахстан в составе ОДКБ. По информации "Sputnik", "за" проголосовали 69 депутатов, против – 7.

Сообщается, что приняв соответствующее решение, парламент поддержал инициативу президента Садыра Жапарова. Заседание парламента прошло за закрытыми дверями.

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Ранее в Кыргызстане сообщали, что намерены отправить в Казахстан в рамках ОДКБ 150 миротворцев и 19 единиц военной техники.

Напомним, в Казахстане в начале января начались протесты из-за цены на газ.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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