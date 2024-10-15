"Парни из Украины ездят на лучших авто": в Минобороны Польши сделали категорическое заявление о беженцах

В министерстве согласны с лишением соцпомощи украинцев призывного возраста.

Граждане Польши возмущаются поведением украинских беженцев в их стране, в частности, молодых парней, которые "ездят на лучших автомобилях и отдыхают в выходные в пятизвездочных гостиницах".

Об этом министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш заявил в интервью Interia.

"Это несправедливо по отношению к полякам, которые вносят взносы в здравоохранение, помощь, образование, снабжение оружием и тому подобное", — сказал Косиняк-Камиш.

Он также заявил о поддержке главы польского МИД Сикорского о лишении социальных пособий для украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС.

Отметим, именно Сикорский заявлял о пересмотре подходов к помощи украинцам.

Тем временем из Украины скрылся еще один известный блоггер. Свое видео он выложил в Сети. Юра Скайф находится сейчас в Польше и объясняет это "безопасностью".

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