Партия Орбана бойкотировала заседание парламента по вступлению Швеции в НАТО

Венгерская партия одиозного премьер-министра Виктора Орбана бойкотировала парламентское заседание по вступлению Швеции в НАТО. Это в свою очередь приведет к дальнейшему торможению присоединения страны к Альянсу.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Венгерская оппозиция созвала заседание по ратификации вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора. В то же время, члены партии Орбана "Фидес" на заседание не пришли.

В следующий раз такая возможность будет 26 февраля, когда парламент Венгрии вернется после зимних каникул. Страна остается единственной, кто не ратифицировал заявку Стокгольма.

Также читайте Сырский наградил бойцов ВСУ и назвал, как удалось сорвать планы РФ по захвату новых территорий

Сам Орбан говорит, что его правительство поддерживает вступление Швеции, но соответствующий законопроект застрял в парламенте с середины 2022 года. Партия пообещала отложить ратификацию до визита премьер-министра Швеции в Будапешт, который они считают необходимым для того, чтобы искупить вину Стокгольма за якобы критику отступления Венгрии от демократии.

"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, шведский премьер-министр приедет в Будапешт", – заявил один из депутатов.

Венгерский премьер Орбан прокомментировал выделение Украине 50 млрд евро от Евросоюза.

Читайте также: