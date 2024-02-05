Партия Орбана бойкотировала заседание парламента по вступлению Швеции в НАТО

Члены партии Орбана "Фидес" не пришли на заседание.
Венгерская партия одиозного премьер-министра Виктора Орбана бойкотировала парламентское заседание по вступлению Швеции в НАТО. Это в свою очередь приведет к дальнейшему торможению присоединения страны к Альянсу.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Венгерская оппозиция созвала заседание по ратификации вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора. В то же время, члены партии Орбана "Фидес" на заседание не пришли.
В следующий раз такая возможность будет 26 февраля, когда парламент Венгрии вернется после зимних каникул. Страна остается единственной, кто не ратифицировал заявку Стокгольма.
Сам Орбан говорит, что его правительство поддерживает вступление Швеции, но соответствующий законопроект застрял в парламенте с середины 2022 года. Партия пообещала отложить ратификацию до визита премьер-министра Швеции в Будапешт, который они считают необходимым для того, чтобы искупить вину Стокгольма за якобы критику отступления Венгрии от демократии.
"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, шведский премьер-министр приедет в Будапешт", – заявил один из депутатов.
Венгерский премьер Орбан прокомментировал выделение Украине 50 млрд евро от Евросоюза.
Читайте также: