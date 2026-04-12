Партия Орбана обвинила оппозицию в подкупе ромов
Представители Виктора Орбана утверждают, что у них есть доказательства подкупа конкурентами ромских избирателей, которые пытались замаскировать под благотворительную помощь.
Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» обвинила оппозиционную партию «Тиса» в подкупе голосов избирателей ромской национальности.
Об этом передает Telex.
Партия «Фидес» заявила о якобы обнаружении аудиозаписи, свидетельствующей о том, что партия «Тиса» планировала купить голоса цыган. Правящая партия заявила, что подаст жалобу по этому делу по подозрению в преступлении против избирательной системы.
Согласно заявлению, на записи вроде бы слышно высокопоставленного представителя «Тиси», рассказывающего о распределении помощи, замаскированной под пожертвования, нуждающимся избирателям ромской национальности.
Оппозиционная партия Тиса пока не ответила на эти обвинения.
Напомним, сегодня, 12 апреля, в Венгрии проходят парламентские выборы, которые определяют, кто будет руководить страной.
