Партия Орбана обвинила оппозицию в подкупе ромов

Лидер партии «Тиса» Петр Мадяр

Реклама

Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» обвинила оппозиционную партию «Тиса» в подкупе голосов избирателей ромской национальности.

Об этом передает Telex.

Партия «Фидес» заявила о якобы обнаружении аудиозаписи, свидетельствующей о том, что партия «Тиса» планировала купить голоса цыган. Правящая партия заявила, что подаст жалобу по этому делу по подозрению в преступлении против избирательной системы.

Реклама

Согласно заявлению, на записи вроде бы слышно высокопоставленного представителя «Тиси», рассказывающего о распределении помощи, замаскированной под пожертвования, нуждающимся избирателям ромской национальности.

Оппозиционная партия Тиса пока не ответила на эти обвинения.

Напомним, сегодня, 12 апреля, в Венгрии проходят парламентские выборы, которые определяют, кто будет руководить страной.

