Партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС – СМИ

В Венгрии считают, что на сегодняшний день нет условий для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

В среду, 6 декабря, руководящая партия Венгрии подала в парламент резолюцию, в которой призвала правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

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Западные журналисты отмечают, что Будапешт "усиливает давление на Брюссель в преддверии решающего саммита на следующей неделе".

Пророссийский премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что лидеры ЕС могут не достичь консенсуса по поводу начала переговоров о членстве с Украиной. Он подчеркнул, что этот вопрос не должен быть включен в повестку саммита.

"Политика расширения Европейского Союза должна оставаться объективным процессом, основанным на правилах и эффективности. Начало переговоров о членстве с Украиной должно основываться на консенсусе между государствами-членами Европейского Союза… Условий для этого сегодня нет ", — говорится в резолюции парламента.

Также в документе говорится, что лидеры ЕС должны сначала провести тщательную оценку того, как возможное членство Украины повлияет на политику сплоченности и сельскохозяйственную политику внутри блока, от которой беднейшие члены ЕС, включая Венгрию, являются одними из главных бенефициаров.

Напомним, по данным издания Politico, Макрон пригласил Орбана в Париж.

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