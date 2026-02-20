Партия Орбана запугивает венгров видео с казнями во время войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Партия действующего премьер-министра Венгрии «Фидес» опубликовала в Сети сгенерированное искусственным интеллектом видео казни военнопленных, которым пытается запугать венгров возможным втягиванием в войну в Украине. Перед парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля, партия Орбана пытается удержаться у власти с помощью таких отвратительных роликов.

Об этом заявил лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

В предвыборном видео изображена маленькая девочка, которая стоит у окна и спрашивает, когда вернется ее отец. Затем видео переходит к кадрам, на которых солдата с завязанными глазами, одетого в венгерскую форму, расстреливают, и он падает в грязь, уронив фотографию девочки.

В комментарии к этому видео, который появляется титрами, говорится: «Сейчас это просто кошмар, но Брюссель готовится превратить его в реальность… Не рискуем. Фидес — безопасный выбор!».

Вопрос европейской безопасности и военной поддержки Украины стал главной темой предвыборной кампании в Венгрии. Дружественный Кремлю премьер-министр страны Виктор Орбан в предвыборной риторике убеждает, что партия «Тиса», действуя по приказу ЕС, может втянуть Венгрию в военный конфликт с Россией.

Лидер оппозиционной политической силы, которая, по данным опросов, имеет больше сторонников среди избирателей, Петер Мадьяр раскритиковал видео как «отвратительное» и такое, что переступает все моральные нормы.

«Использование детей, казни и нагнетание страха — это не политика, это бездушная манипуляция. Это непростительно и глубоко возмутительно. От имени венгерского народа я призываю Фидес немедленно удалить это видео», — написал он в сети Х, опубликовав скриншот из ролика.

Он призвал Орбана извиниться перед каждым венгром и назвал его «торговцем ненавистью».

«Каждый, кто прибегает к таким методам, не служит нации, а разрушает ее. Этот мерзкий инструментарий шокирует и возмущает каждого порядочного человека. Позор тебе, Виктор Орбан!» — написал Мадьяр.

Гергей Гуляш, руководитель аппарата Орбана, на пресс-конференции защитил видео, заявив, что оно показывает «реальность войны» и что ежедневно в конфликте в Украине погибает или получает серьезные ранения более тысячи человек, сообщает Reuters.

Напомним, ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр обвинил премьер-министра страны Виктора Орбана в проведении дезинформационной кампании в TikTok перед парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля.