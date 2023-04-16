Партия Путина планирует привлечь на предстоящих выборах участников войны против Украины – ISW

Кремль решил использовать ветеранов войны в Украине в качестве кандидатов на выборах от партии "Единая Россия", окончательно превратив ее в партию войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Партия президента России Владимира Путина "Единая Россия" намерена привлечь воевавших в Украине российских военнослужащих в качестве кандидатов на выборах в 2023 и 2024 годах. Вероятно, таким образом он попытается утвердиться как провоенная партия РФ.

"Привлечение военнослужащих, как политических кандидатов во время войны, типично для общества, которое проводит выборы, независимо от того, насколько честны или важны они", — говорят аналитики.

Однако, по мнению экспертов, Кремль, вероятно, намерен привлечь военнослужащих в качестве кандидатов в большей степени, чем обычно даже в стране, находящейся в состоянии войны.

В отчете отмечается, что, скорее всего, Кремль стремится использовать кандидатов, воевавших в Украине, как публичное лицо партии "Единая Россия" на предстоящих выборах, чтобы заручиться поддержкой военных и членов их семей и утвердить "Единую Россию" как возглавляющую политическую партию, которая возглавляет провоенное движение.

Напомним, президентские выборы в России пройдут в 2024 году.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что Кремль будет делать все, чтобы до 2024 года решить вопрос с войной против Украины, поскольку в то время будут проходить выборы президента РФ. Властям нужно будет показать какой-то результат.

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