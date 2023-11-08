Партизаны "Атеш" разведали новый ракетный завод в Москве: детали с фото и видео

Россияне в очередной раз прикрываются гражданскими, ведь разместили ракетный завод в 500 м от жилых домов.

Агенты украинского партизанского движения "Атеш" разведали новый ракетный завод в московском спальном районе Некрасовка. Завод расположен на территории индустриального парка "Руднево".

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Атеш".

Партизаны выяснили, что на территории нового ракетного завода в Москве россияне планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет ПВО. Территория завода составляет почти 100 тыс. кв. м.

"Рашисты даже в этом случае не упустили шанса прикрыться гражданскими, ведь объект расположен в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов", — обратили внимание в "Атеш".

Как заявляли сами россияне, они планируют запустить производство ракет на этом заводе только в октябре 2024 года. Однако по данным партизан, на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

Партизаны сняли на видео новый ракетный завод в Москве

Новый ракетный завод в Москве / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Новый ракетный завод в Москве / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Новый ракетный завод в Москве / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Новый ракетный завод в Москве / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Новый ракетный завод в Москве / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Новый ракетный завод в Москве / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

К слову, ранее партизаны из "Атеш" обнаружили завод по производству ракет в российском Челябинске и опубликовали его координаты.

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