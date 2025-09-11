- Дата публикации
Партизаны "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле и уничтожили вышку связи: появились фото
Агенты движения «АТЕШ» успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле.
Движение «АТЕШ» совершило атаку на завод ПВО в российской Туле. В частности, партизаны уничтожили высшую связь.
Об этом сообщает Telegram-канал «АТЕШ».
«Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО „Щегловский вал“, — говорится в посте.
Там уточнили, что данное предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. Как поясняется, на нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие.
«В частности, в цехах завода собирают ПТРК „Корнет“ и ЗРПК „Панцирь-С“, — сказано в публикации.
Также в «АТЕШ» рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, и по заводу наносили удары Силы обороны Украины. Но теперь и само движение меняет подход.
«Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия — и это только начало!» — резюмировали в «АТЕШ».
Напомним, в Мариуполе партизаны «Атеш» взорвали автомобиль «кадыровцев».