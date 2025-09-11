Партизаны "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле и уничтожили вышку связи: появились фото

Горит завод ПВО в Туле / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Движение «АТЕШ» совершило атаку на завод ПВО в российской Туле. В частности, партизаны уничтожили высшую связь.

Об этом сообщает Telegram-канал «АТЕШ».

«Агенты нашего движения успешно выключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО „Щегловский вал“, — говорится в посте.

Там уточнили, что данное предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. Как поясняется, на нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие.

«В частности, в цехах завода собирают ПТРК „Корнет“ и ЗРПК „Панцирь-С“, — сказано в публикации.

В результате диверсии партизанам удалось уничтожить вышку связи возле завода АО «Щегловский вал» / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Также в «АТЕШ» рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, и по заводу наносили удары Силы обороны Украины. Но теперь и само движение меняет подход.

«Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия — и это только начало!» — резюмировали в «АТЕШ».

