ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

Партизаны лишили связи военные объекты в Московской области

Нарушение связи и энергоснабжение внесло хаос в управление подразделениями

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Партизаны устроили диверсию

Партизаны устроили диверсию / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел диверсию в населенном пункте Могильцы (Московская область), уничтожив оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

Об этом сообщает "АТЕШ".

В результате ее выведения из строя возникли перебои связи сразу на ряде важных военных объектов, среди которых: 629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857), 21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641), а также военный городок, где5/4.

Проблемы также зафиксированы в 483 военном следственном отделе СК РФ и на распределительном составе компании "СберЛогистика", выполняющей контракты для Министерства обороны РФ.

Нарушение связи и энергоснабжение внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами.

"Это напоминание: "АТЕШ" рядом. Мы видим все и бьем точно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее агенты "Атеш" провели успешную операцию по срыву логистики врага в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie