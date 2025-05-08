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Партизаны лишили связи военные объекты в Московской области
Нарушение связи и энергоснабжение внесло хаос в управление подразделениями
Агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел диверсию в населенном пункте Могильцы (Московская область), уничтожив оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.
Об этом сообщает "АТЕШ".
В результате ее выведения из строя возникли перебои связи сразу на ряде важных военных объектов, среди которых: 629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857), 21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641), а также военный городок, где5/4.
Проблемы также зафиксированы в 483 военном следственном отделе СК РФ и на распределительном составе компании "СберЛогистика", выполняющей контракты для Министерства обороны РФ.
Нарушение связи и энергоснабжение внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами.
"Это напоминание: "АТЕШ" рядом. Мы видим все и бьем точно", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее агенты "Атеш" провели успешную операцию по срыву логистики врага в Джанкойском районе оккупированного Крыма.