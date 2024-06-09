Партизаны нашли склад техники, которую Россия готовит бросить в Харьковскую область

На полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков.
Партизаны движения "Атеш" обнаружили склад техники в военной части в Тольятти Самарской области, которую готовят перебросить в Харьковскую область.
Об этом сообщает телеграмма-канал Атеш.
"Агент нашего движения из числа ВС РФ на полигоне в Тольятти обнаружил технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление. На полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков. Наш агент проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение ПВО и добывая необходимые документы", — говорится в сообщении.
Напомним, российское наступление на севере Харьковской области, которое началось в мае, фактически остановилось. ТСН.ua рассказывал, что сейчас происходит на Харьковском направлении и какие "успехи" россиян.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Саммит мира в Швейцарии: о чем хотят договориться без Путина — обзор
- "4-летняя дочь держала папу за ногу и упрашивала не идти": на вокзале Закарпатья мужчину мобилизовали на глазах у детей
- Известный астролог Влад Росс назвал сроки завершения войны