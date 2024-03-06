Партизаны обнаружили в России верфь, где ремонтируют суда и производят детали к кораблям ЧФ

Партизаны внимательно наблюдают за объектами Черноморского флота России в Новороссийске.
Партизаны движения "Атеш" обнаружили в Новороссийске судоремонтный верфь, где производится ремонт судов и изготовление деталей для Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины и РФ "Атеш".
Там подчеркнули, что они очень внимательно наблюдают за объектами Черноморского флота России в Новороссийске.
"На объекте есть охрана и видеонаблюдение. Также территорию регулярно посещают чиновники. Мы продолжаем проводить разведку и собирать данные о войсках России и передавать всю собранную информацию Силам обороны Украины. Вместе мы будем проводить новые удары по армии и флоту противника", — отметили партизаны.
Напомним, в британской разведке оценили последствия ликвидации российского корабля "Сергей Котов".
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