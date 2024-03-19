Партизаны получили секретные документы о производстве ракет X-32 в РФ: "всплыли" интересные данные

Завод не выполнил план производства на 2022 год и выбивается из плана.

Партизаны движения " АТЭШ " получили секретные документы о производстве крылатых ракет в России X-32. Согласно информации, страна-агрессорка в этом году планирует изготовить 224 ракеты этого типа.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" на странице в телеграмм-канале.

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Отмечается, что агент движения "Атеш" проник в Дубненский машиностроительный завод и получил секретные документы, относящиеся к производству крылатых ракет Х-32.

"Мы узнали о планах производства и реальных возможностях предприятия. Завод не выполнил план производства на 2022 год. Директор департамента оборонно-промышленного комплекса России Перегудов требует от директора предприятия увеличить объемы производства указанного типа ракет", — говорится в сообщении.

По информации партизан, Россия выбиваются из графика, как это было и в прошлом.

Секретные документы о производстве ракет X-22 / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Как сообщалось ранее, партизаны обнаружили в России верфь, где ремонтируют суда и производят детали к кораблям ЧФ.

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