Партизаны совершили диверсию на железной дороге в Курской области: подробности

Агентам партизанского движения АТЕШ удалось совершить диверсию на одной из ключевых для россиян железнодорожных веток в Курской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале АТЕШ.

Партизаны подорвали релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных ветвей, по которому ВС РФ доставляют технику и боеприпасы на Курский отрезок фронта.

По данным АТЕШ, это железнодорожное сообщение имеет стратегическое значение. Через него российская армия осуществляла поставку оружия на передовую. Нарушение работы этой ветви усложняет логистику и транспортировку важной техники для РФ.

"Пока ВС РФ чувствуют себя в безопасности, мы продолжаем наносить удары по их жизненно важной инфраструктуре", — отметили агенты АТЕШ.

Напомним, партизаны провели разведку на полигоне 126-й отдельной бригады береговой обороны россиян в Крыму. Его обнаружили на оккупированном полуострове в селе Заречное.

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