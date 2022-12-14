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Партизаны взорвали в Ростовской области пути, по которым поставлялась техника на войну — СМИ

Партизаны взорвали в Ростовской области пути, по которым поставлялась техника на войну — СМИ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
220
Время на прочтение
2 мин
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Партизаны взорвали в Ростовской области пути, по которым поставлялась техника на войну — СМИ

Скриншот с видео

Вражеская техника перекидывалась в приграничные с Украиной регионы РФ.

В Ростовской области неизвестные партизаны взорвали железнодорожные пути, по которым военная техника поступала на войну против Украины.

Об этом пишет российское издание The Insider со ссылкой на Telegram-каналы "Роспартизан" и "Всенародное движение легиона "Свобода России".

Отмечается, что этим участком железной дороги россияне перекидывали военную технику из Ростовской области в приграничные с Украиной регионы.

В заявлении легиона "Свобода России" говорится, что это сделали их участники. Там также сообщили, что продолжают "взрывать железнодорожные пути в разных регионах страны".

Однако ранее соответствующая запись публиковалась в Telegram-канале "Боевой организации анархо-коммунистов (БОАК)". В начале декабря там утверждали, что партизаны устроили подрыв в одном из приграничных с Украиной регионов.

Напомним, 7 декабря стало известно, что члены легиона "Свобода России" повредили в РФ важную Транссибирскую магистраль и сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокировочной систем автоматики.

Отметим, в начале декабря советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал об успехах бойцов легиона "Свобода России" на фронте. Там они под Бахмутом "очень круто разметелили опорный пункт вагнеровцев. В ноль зачистили".

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Дата публикации
Просмотры
220
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