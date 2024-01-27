Партизаны "засветили" ПВО в Москве — фото, видео

Партизаны проникли на территорию возле воинской части в Москве.
Партизаны "Атеш" разведали территорию возле воинской части в Москве и смогли узнать о дислокации систем противовоздушной обороны С-400 и разных радиолокационных станций.
Об этом сообщает движение "Атеш" в Telegram.
"Объекты ПВО расположены возле метро Белокаменная в Богородском районе города Москва. Территория защищена высоким забором, по всему периметру выставлена охрана. Ранее эта территория была предусмотрена для развертывания дивизиона противовоздушной обороны. Министерство обороны РФ отобрало землю у учебно-спортивного, – говорится в сообщении.
Как добавили партизаны, из-за постоянной угрозы ударов по военным объектам Москвы, оккупанты вынуждены искать новые места для дислокации своих ПВО и РЛС.
Напомним, партизаны провели разведку аэродрома в Джанкое и узнали интересные детали.
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