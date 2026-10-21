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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Партизаны затеяли "спецоперацию" в Москве: "рвут" связь вокруг ключевого дата-центра (видео)

Движение «АТЕШ» вывело из строя важные линии связи Минобороны РФ, скрытые в гражданском дата-центре Москвы.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Диверсия «АТЕШ» в Москве

Диверсия «АТЕШ» в Москве / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Агенты партизанского движения АТЕШ провели успешную диверсию на линиях военной связи вокруг дата-центра IXcellerate в Москве. Уничтожение кабельных каналов облегчает работу украинских дронов и лишает координации российские расчеты ПВО.

Об этом сообщили в телеграм-канале «АТЕШ».

«Агенты движения нарушают линии военной связи ВС РФ вокруг дата-центра IXcellerate — важнейшего узла цифровой инфраструктуры столицы. Мы выводим из строя каналы врага, сбиваем управление и помогаем БПЛА доходить до целей», — говорится в заявлении партизан.

Они объяснили, что IXcellerate является одним из самых крупных коммерческих дата-центров Москвы. Через его инфраструктуру работают банковские приложения, карточные платежи, операторы связи и бизнес-сервисы. В то же время, как утверждает «АТЕШ», Минобороны РФ использует эту инфраструктуру и в военных целях, в частности для размещения каналов управления и систем противовоздушной обороны.

В движении подчеркивают, что для эффективного применения украинских дронов важно нарушение военной связи противника. Без стабильной коммуникации российские расчеты ПВО могут терять координацию, с задержкой получать целеуказания и не успевать реагировать на направления ударов.

«Попытки оккупантов спрятать военный трафик в гражданских серверных не работают. АТЕШ раскрывает такие объекты изнутри и выбивает связь врага», — подчеркнули партизаны.

Напомним, в ночь на 14 октября РФ подверглась массированной атаке дронов. В Москве из-за работы ПВО и приближения беспилотников парализовало работу аэропортов. В Саратовской области под ударом оказались промзона металлургического завода «МЗ Балаково», объекты энергетики, а также дата-центр обработки данных «Сбербанка».

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