Партнерство, санкции и прочее: какие вопросы обсуждаются между США и РФ в Саудовской Аравии

Стартовали переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. Как отмечает российская сторона, государства, прежде всего, обсуждают "воссоединение в ряде экономических сфер".

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Политика Байдена подорвала доверие к доллару, а санкции помогли РФ стать более независимой", — заявил глава Российского фона прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

О чем еще говорилось

По мнению Дмитриева, диалог с новой администрацией США свидетельствует о том, что "политика по сдерживанию РФ провалилась".

Среди прочего, речь идет о том, что:

"прогресс в переговорах РФ и США" возможен в ближайшие 2-3 месяца;

США готовы "выслушать и понять" позицию России;

России и США нужно "перейти к общим проектам";

государства находятся лишь в начале диалога по поводу санкций, которые, как убеждены россияне, "ударили по США больше, чем по РФ".

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии, не будет в них участвовать и не будет признавать какие-либо договоренности о себе без своего участия.

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