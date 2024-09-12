Пару альпинистов нашли мертвыми в объятиях друг друга после последнего звонка спасателям

Их тела удалось обнаружить спустя три дня.
Во Франции двух альпинистов нашли мертвыми в объятиях друг друга.
Об этом сообщает Need To Know.
Пару, пропавшую в субботу, 7 сентября, заметили с вертолета горные спасатели 10 сентября во второй половине дня.
Андреа Галимберти и Сара Стефанелли находились на высоте 4600 м, когда они совершили отчаянный звонок команде поддержки на земле.
"Мы ничего не видим, заберите нас, мы рискуем замерзнуть до смерти", – сказали они.
В то время температура опускалась до -15°C, а ветер дул со скоростью около 150 км/ч.
Поисково-спасательные работы начались, как только погода улучшилась.
Полиция заявила, что шансы найти пару в живых были почти нулевыми, но их семьи не теряли надежды, учитывая их значительный альпинистский опыт. В частности, Галимберти неоднократно совершал восхождение в Альпах.
Они были найдены спустя почти 70 часов после их последнего звонка.
Последний GPS-сигнал с их телефонов зафиксировал их на высоте 4500 м на горе Мур-де-ла-Кот – крутом ледяном склоне, ведущем к вершине Монблана в Шамоне.
Считается, что они скончались в результате переохлаждения.
Их тела были найдены в объятиях, и, вероятно, они умерли, обнявшись, пытаясь согреться, сообщили власти.
53-летний Галимберти был родом из Комо, а 41-летняя Стефанелли – из Генуи, оба из Италии.
Приблизительно в 100 метрах от их тел были тела двух южнокорейских альпинистов. Эта пара также исчезла в субботу.
Полиции понадобилось так много времени, чтобы найти пропавших альпинистов, потому что шторм выбросил на гору не менее 50 см свежего снега. Снегопад похоронил все следы на леднике.
Кроме того, жандармы не могли исследовать территорию пешком из-за сильного ветра и неустойчивого снега, что создавало опасность схода лавин.
На странице Стефанелли в социальной сети написано: "Поднимайтесь в горы не для того, чтобы мир увидел вас, а для того, чтобы вы увидели мир".
Напомним, первая пара из Великобритании решила уйти из жизни в "капсуле самоубийцы", смерть в которой недавно была отменена в последнюю минуту. Пара умрет в объятиях друг друга.
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