"Пас Трампу в случае, если бы он выиграл": в НАТО отреагировали на предложение Зеленского по ВСУ в ЕС

Идея замены американских воинов украинскими после войны есть в "плане победы", который представил президент Владимир Зеленский.

Предложение президента Украины Владимира Зеленского относительно замены войск США в Европе подразделениями ВСУ после российско-украинской войны в Парламентской Ассамблее НАТО назвали "неуместным" и "вредным".

Об этом президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли сказал в интервью "Радио Свобода".

Конгрессмен от Демократической партии отметил, что это "щедрое предложение" со стороны президента Зеленского, но пока "неуместное".

"Она выглядит как политический пас Дональда Трампа в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех из нас, кто борется за Украину в Конгрессе США – нам не нужно слышать такого. США должны быть в Европе", – сказал Джерри Коннолли.

Он настоял, что не надо поощрять США выходить из Европы, потому что это не в интересах Украины и не в интересах союзников, отметив, если бы кто-то и приветствовал это – так это Владимир Путин.

"Мы – это средство противодействия и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров. Это не значит, что мы не можем делать определенные изменения в нашей дислокации. Но идея, что мы полностью уходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас… Хорошо, я беру во внимание это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной.

Напомним, План победы Зеленского вызвал неоднозначную реакцию западных союзников, о чем уже сообщили западные СМИ. По словам аналитиков, вряд ли администрация президента США Джо Байдена примет любое решение по этому плану до выборов 5 ноября.

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