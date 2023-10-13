ПАСЕ назвала Россию диктатурой и призвала больше не признавать легитимность Путина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 13 октября, признала Россию диктатурой. Также Ассамблея призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность президента Владимира Путина по истечении его действующего срока.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Приветствую мощную резолюцию ПАСЕ, которая признает Россию диктатурой. Более 20 лет единоличного неконституционного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны. ПАСЕ также призвала все государства Совета Европы признать Путина нелегитимным после завершения нынешнего срока", — говорится в сообщении.

Также ПАСЕ выразила ряд важных заявлений, в частности, о процессе внесения изменений в конституцию РФ, который позволял Путину оставаться у власти до 2036 года. Ассамблея признала, что подавляющая власть президента России и отсутствие системы сдерживаний и противовесов превратили страну в де-факто диктатуру.

За принятие резолюции проголосовали 43 евродепутата.

Напомним, во вторник, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязывающий выполнять решения Международного уголовного суда, в том числе об аресте российского президента Владимира Путина.

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