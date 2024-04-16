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ПАСЕ приняла резолюцию об использовании замороженных активов РФ для восстановления Украины

ПАСЕ приняла резолюцию об использовании замороженных активов РФ для восстановления Украины

ПАСЕ поддержала изъятие замороженных активов России для Украины / Фото: ТСН.ua

В ПАСЕ призвали передать замороженные активы РФ на восстановление Украины.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о поддержке восстановления Украины с использованием российских активов.

За резолюцию проголосовали 134 участника заседания, против – ноль.

Как передает нардеп Евгения Кравчук, в резолюции призывают к:

  • созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для всестороннего возмещения ущерба, причиненного в результате агрессии РФ;
  • активному сотрудничеству государств в скорейшей передаче имеющихся активов РФ в созданный международный механизм компенсации, в частности для использования их для восстановления Украины;
  • созданию интернационального трастового фонда, куда будут переданы на хранение все государственные активы РФ;
  • созданию международной комиссии для рассмотрения исков, поданных Украиной и пострадавшими субъектами, а также физическими и юридическими лицами, требующими возмещения ущерба, причиненного агрессией РФ.

Кроме того, сегодня удалось принять важные правки, в частности:

  • призыв к государствам-членам Совета Европы и государствам, не являющимся членами Совета Европы, присоединиться к Реестру убытков, если они еще не сделали этого;
  • предложение государствам-членам включить в сферу действия будущего международного механизма компенсации ущерб, причиненный РФ еще до полномасштабного вторжения – начиная с агрессии в 2014 году;

ПАСЕ также признала, что российские политики, пропагандисты, олигархи и другие коллаборанты войны накопили значительные состояния благодаря своим тесным связям с режимом Владимира Путина.

"Для обеспечения персональной ответственности таких лиц их активы должны быть заморожены, конфискованы и направлены на восстановление Украины. Государствам-членам рекомендуется разработать законодательство и правовые механизмы конфискации этих активов", – отмечает Кравчук.

Ассамблея также отметила, что ряд государств заморозили около 300 миллиардов долларов США российских государственных активов и призвали эти государства сотрудничать и передать их международному компенсационному механизму.

Перед голосованием к парламентариям обратился глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Ранее ПАСЕ назвала Россию диктатурой и призвала больше не признавать легитимность Путина.

Напомним, в Офисе президента заявили, что рассчитывают на получение Украиной ежегодно до $15 млрд доходов за счет конфискованных российских активов.

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