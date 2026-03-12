Пасхальная корзина подорожала: сколько потратят украинцы в 2026 году

Пасхальная корзина / © Associated Press

В преддверии Пасхи традиционно ожидается рост цен на основные продукты в Украине.

Об этом пишет издание «Коммерсант Украинский».

На Пасху ожидается несущественное удорожание свинины, говядины и домашней птицы. А вот яйца существенно прибавят в цене.

Цены на яйца

Традиционно яйца являются самым популярным праздничным атрибутом на Пасху.

«Прогнозируется рост цены на 10-15% из-за сезонного снижения производства и ажиотажа перед праздником», — говорится в сообщении.

Цены на мясо

Цены на мясо и мясные изделия часто меняются из-за колебаний курса валют и стоимости энергоносителя и топлива.

Стоимость популярных позиций свинины составляет:

Грудинка — 232 грн

Свиная шея — от 250 грн до 280 грн

Лопатка — от 185 грн до 205 грн

Стоимость мяса птицы остается наиболее стабильной, хотя акционные предложения позволяют существенно сэкономить:

Куриное филе — 189,97 грн

Куриный фарш — 119,97 грн (филейный фарш — 149,97 грн)

Голень (охлажденная): акционные цены в отдельных сетях могут опускаться до 77 грн

Цены на молочку

В праздник могут вырасти цены на молочные продукты. В частности, сыр, сливочное масло и сметана могут подорожать на 3-5% из-за роста затрат на энергоносители для перерабатывающих предприятий.

Вырастут ли цены на паску и выпечку перед Пасхой

По прогнозу экспертов, в 2026 году стоимость составляющих для паски (мука, сахар, сухофрукты) вырастет на 5-10% ближе к апрелю.

Цены на продукты в Украине — последние новости

В Украине дорожают овощи. В частности, цены подскочили на популярный у потребителей огурец. Также выросла стоимость моркови. Также подорожал чеснок (115–125 грн/кг).

Среди овощей больше всего продают белокочанную капусту (10-12 грн/кг), и ее предложение продолжает расти. Чаще начали предлагать лук (68-68 грн/кг) и картофель (10-14 грн/кг), в частности, появился молодой картофель из Египта и украинских теплиц юга. Во фруктовом сегменте лидируют яблоки из Украины и Ирана, их предложение продолжает расти (30-45 грн/кг).

В Украине до конца марта 2026 вырастут цены на молочную продукцию. Диапазон изменений стоимости — до 12%.

По данным эксперта, на удорожание влияют мировые тенденции, расходы на горючее и сокращение поголовья скота в хозяйствах.

Госстат в свою очередь сообщал, что в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%, в то же время наибольший скачок стоимости зафиксирован на овощи и тарифы мобильной связи. Базовая инфляция составила 0,7% и 7% соответственно.