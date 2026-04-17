"Пасхальное перемирие" оказалось ловушкой: как РФ стремится истощить ПВО Украины — ISW

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Россия изменила тактику обстрелов: теперь она атакует несколькими волнами, чтобы истощить украинскую ПВО и дольше держать граждан под угрозой.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Каков механизм новых ударов РФ

По данным военных аналитиков, обновленная тактика впервые масштабно была применена во время атак 23–24 марта. Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат объяснил, что агрессор рассчитывает очередность волн следующим образом:

Реклама

Первая волна: ночная атака беспилотников, выполняющая роль «боевой разведки».

Вторая волна: применение крылатых ракет.

Третья волна: удары баллистическими ракетами.

Сообщается, что цель такой тактики — заставить Украину потратить дефицитные ракеты ПВО на дроны и крылатые ракеты, которые легче сбить. Это истощает защиту перед основным ударом баллистики, перехватить которую значительно сложнее.

В ISW отмечают, что эффективное противодействие баллистическим угрозам напрямую зависит от наличия комплексов Patriot. Россия пытается воспользоваться глобальным дефицитом ракет-перехватчиков к этим системам и отвлечением внимания мирового сообщества к конфликту на Ближнем Востоке для эскалации воздушного террора.

Накопление арсенала и политический контекст

Также аналитики отметили, что Россия накапливает запас ракет и дронов во время затишья, чтобы проводить серии массированных атак в течение двух суток, приурочивая такие удары к важным международным переговорам или дипломатическим встречам.

«Россия, вероятно, накопила оружие для двух крупных серий ударов в течение 48 часов во время односторонне введенного Россией пасхального прекращения огня 11-12 апреля», — отметили аналитики.

Реклама

Сообщается, что такой подход позволяет РФ не только увеличивать зону угрозы для украинских регионов, но и оказывать длительное психологическое и физическое давление на гражданское население, одновременно испытывая сбалансированность украинской системы противовоздушной обороны на прочность.

