Пашинян обвинил Путина и его "миротворцев" в бездействии из-за событий в Карабахе

Лачинский коридор, соединяющий Армению и ее сателлита Нагорный Карабах, заблокирован азербайджанцами. Россияне обещали, что будут держать его под контролем Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным обвинил в бездействии российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе.

Об этом Пашинян сказал в рамках неформального саммита лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Также читайте Неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге: кто приехал к Путину

"Самый оперативный вопрос — кризис, который есть в Лачинском коридоре. Уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе", — отметил армянский премьер.

Пашинян напомнил Путину, что согласно трехстороннему заявлению президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев.

"Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас же выходит, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсуждать эту ситуацию", — добавил армянский премьер.

Почему для Армении важен Лачинский коридор

Лачинский коридор (шириной 5 км) – единственная дорога, соединяющая Армению и ее сателлита Нагорный Карабах. С 26 августа 2022 года коридор перешел под контроль Азербайджана

12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана. Пашинян уже тогда обвинял российских миротворцев в невыполнении своих обязанностей.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается с 1990-х годов. Боевые действия на границе двух стран в очередной вспыхнули 13 сентября этого года. Ереван обвинил Баку в обстрелах юго-восточной границы, а Азербайджан, в свою очередь, заявил, что армянские военные минировали пути снабжения.

Российский так называемый миротворческий контингент появился в Нагорном Карабахе после соглашения о прекращении огня 9 ноября 2020 года, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России. Контингент расположен вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Читайте также: