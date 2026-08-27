Пашинян поставил точку в отношениях с РФ: как изменилась позиция Армении

Пашинян / © Associated Press

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Правительство Армении изменило формулировки относительно отношений с Россией в своей программе на 2026-2031 годы. Ереван больше не определяет Москву как стратегического партнера.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прессбрифинга в Ереване 27 августа, сообщает Deutsche Welle.

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По словам Пашиняна, после событий сентября 2022 года есть основания отказаться от определения России как стратегического партнера.

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"Если сейчас мы напишем в программе правительства "стратегическое партнерство", вы спросите, почему Россия и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили своих обязательств в сфере безопасности", - заявил армянский премьер.

В новой правительственной программе говорится, что Армения продолжит диалог с Россией по поводу взаимовыгодного многоотраслевого сотрудничества. В то же время, Ереван планирует развивать эти отношения с учетом новых условий в регионе, сбалансированной внешней политики и установления мира.

Пашинян ранее называл трансформацию отношений между Арменией и Россией «естественным процессом», учитывая установление мира между Ереваном и Баку.

Почему Армения изменила подход к России

В сентябре 2022 года Азербайджанские войска атаковали позиции Армении и продвинулись на ее территорию в районе Джермука. По данным армянской стороны, азербайджанские военные зашли примерно на 7,5 км в глубь территории страны.

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Ереван обращался за помощью к России и Организации Договора о коллективной безопасности, однако, по словам армянских властей, Москва и ОДКБ не выполнили обязательств по обеспечению безопасности Армении.

На этом фоне отношения между Ереваном и Москвой в последние годы существенно ухудшились.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готовится подать заявку на вступление в ЕС. После ответа Брюсселя Ереван планирует провести референдум по членству. Пашинян подчеркнул, что Армении нужны альтернативы во внешней политике для сохранения независимости и суверенитета. В Еврокомиссии заявили, что Армения сейчас ближе к ЕС, чем когда-либо.

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