Пашинян предложил обменять своего сына на армянских военнопленных в Азербайджане

Сын политика Ашот Пашинян заявил, что готов стать заложником ради этой цели.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян готов обменять своего сына на пленных армянских военных, которые находятся в Азербайджане.

Об этом сообщает "Sputnik. Армения".

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К этому Пашиняна призывал экс-президент Армении, руководитель Республиканской партии Серж Саргсян.

"Говорю (президенту Азербайджана) Алиеву официально: предлагаю сына в обмен на всех пленных", — заявил и.о премьера.

Сын политика Ашот Пашинян заявил, что готов стать заложником ради этой цели.

"Я готов отправиться в Азербайджан в статусе заложника или в каком-либо ином статусе с условием возвращения военнопленных. Всегда был готов и готов сейчас", — написал он в Facebook.

Ашот Пашинян / Ашот Пашинян

Азербайджанская сторона пока не отреагировала на эту инициативу.

Отметим, что досрочные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. В связи с их проведением Пашинян официально покинул пост премьер-министра. Предвыборная кампания официально стартует 7 июня.

Как сообщалось, в ночь на 27 мая шесть армянских военнослужащих были обезврежены и взяты в плен вооруженными силами Азербайджана.

Напомним, боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2020 года.

9 ноября было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны с 10 ноября. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.

В мае между Арменией и Азербайджаном вспыхнуло новое обострение.

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