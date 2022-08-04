Пашинян заявил, что события в Карабахе вызывают вопросы к российским миротворцам

То есть Пашинян по сути требует, чтобы российские военные по сути брали участие в боевых действиях на стороне непризнанного Карабаха и армянской армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил под сомнение эффективность российских миротворцев в непризнанном Нагорном Карабахе после того, как в результате новой вспышки напряженности погибли трое военных.

Об этом сообщают армянские СМИ.

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По его словам, "ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, вызывают у армянской общественности вопросы о содержании и характере миротворческой операции в Нагорном Карабахе".

"В этом контексте возникает крайняя необходимость согласования деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Это следовало сделать параллельно развëртыванию миротворцев в регионе", — полагает Пашинян.

Он обвинил Азербайджан в препятствовании этому процессу. Армянский премьер считает, что "для полной реализации миротворческого мандата" достаточно подписей Еревана и Москвы. Он предложил принять меры для международного утверждения этого мандата или наделить миротворцев "более широким международным мандатом".

То есть Пашинян по сути требует, чтобы российские военные брали участие в боевых действиях на стороне непризнанного Карабаха и армянской армии.

Напомним, что обострение в Нагорном Карабахе началось 1 августа. 3 августа Азербайджан объявил об операции "Возмездие".

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