Паски украшают буквой Z: в России без рашизма не обошлась даже Пасха (фото)

Паски украшают буквой Z: в России без рашизма не обошлась даже Пасха (фото)

Вероятно, в этом году россияне будут украшать яйца танками.

В России продают паски, украшенные главным символом рашизма – белой буквой Z на зеленой глазури.

Фото витрины магазина "Чайка" в Шадринске Курганской области опубликовал российский Telegram-канал.

"И ведь наверняка еще освятят. Впрочем, у нас есть храм Минобороны, что там паски", — говорится под снимком.

Вероятно, в этом году россияне будут украшать яйца танками.

Напомним, рашизм теперь имеет свою официальную страницу на Википедии. Во всемирно известной онлайн-энциклопедии он толкуется как официальная политическая идеология властного режима Российской Федерации.

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