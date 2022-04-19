Паски украшают буквой Z: в России без рашизма не обошлась даже Пасха (фото)

Вероятно, в этом году россияне будут украшать яйца танками.
В России продают паски, украшенные главным символом рашизма – белой буквой Z на зеленой глазури.
Фото витрины магазина "Чайка" в Шадринске Курганской области опубликовал российский Telegram-канал.
"И ведь наверняка еще освятят. Впрочем, у нас есть храм Минобороны, что там паски", — говорится под снимком.
Вероятно, в этом году россияне будут украшать яйца танками.
Напомним, рашизм теперь имеет свою официальную страницу на Википедии. Во всемирно известной онлайн-энциклопедии он толкуется как официальная политическая идеология властного режима Российской Федерации.
Читайте также: