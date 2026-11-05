Паспорт РФ стал проблемой в Казахстане, Грузии и Армении: что изменилось

Дружественные к Москве страны усиливают ограничения для россиян: что сообщила разведка / © УНИАН

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Граждане РФ стремительно упускают возможность покупать недвижимость и автомобили даже в традиционно «дружественных» для Москвы странах. Постсоветские страны массово отказывают россиянам в финансовых и имущественных операциях из-за угрозы попасть во вторичные западные санкции.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

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По информации разведки, бывшие республики СССР все чаще отказывают россиянам из-за рисков попасть во вторичные международные санкции.

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«Речь идет, в частности, о покупке авто и недвижимости — привычная для граждан РФ схема с оформлением покупок на „местного товарища“ становится недоступной для участников», — отмечают в СВРУ.

В Казахстане автодилеры Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan и Lexus массово отказывают покупателям с российскими паспортами. В первую очередь потому, что из-за второстепенных западных санкций они могут потерять выгодные контракты в будущем.

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Сходные ограничения для россиян вводят и в Грузии, где проблемы возникают на рынке недвижимости. По информации украинской разведки, министерство юстиции страны выдало банкам негласные указания блокировать крупные соглашения с участием россиян без объяснения причин.

Финансовые регуляторы Казахстана, Кыргызстана и Армении по рекомендациям западных партнеров внедряют автоматическую систему отслеживания перепродаж. Эта процедура разрушает любимую россиянами схему обхода санкций, когда покупка авто или коммерческой недвижимости оформлялась на местного жителя, а затем переписывалась на покупателя из РФ. Новая система мониторинга позволит местным банкам при подготовке «скорой сделки» по перепродаже сразу блокировать счета местных продавцов.

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Также банки Кыргызстана, Армении и Грузии под давлением пакетов антироссийских санкций резко ужесточили проверки в рамках процедур AML-комплаенса (Anti-Money Laundering). Они стали закрывать счета россиян или отказываться принимать переводы из России. Причем такие ограничения могут относиться даже к платежам, поступающим через посредников, которые сами не находятся под санкциями.

Ранее сообщалось, что Казахстан не выдал России украинку, которая могла попасть в ловушку ФСБ.

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