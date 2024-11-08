Пассажир помочился посреди салона самолета: как отреагировали члены экипажа

Кажется, пассажиры все чаще относятся к самолетам, как к туалетам с крыльями.

Рейс авиакомпании Ryanair был вынужден ускорить посадку после того, как несколько пассажиров начали нарушать общественный порядок – в частности, один из них мочился прямо в салоне самолета.

Об этом пишет The Independent.

"Теперь этим занимается местная полиция", — сообщили представители Ryanair в интервью изданию, рассказывая об инциденте, произошедшем в понедельник, 4 ноября, на рейсе FR3152 из Дерби в Тенерифе.

4,5-часовой полет пошел наперекосяк после того, как несколько пассажиров начали поднимать непонятную шумиху, а источники рассказали Travel and Tour World, что кульминацией их буйства стало то, что один из пассажиров помочился в салоне. Опасаясь за безопасность и комфорт пассажиров, члены экипажа сообщили диспетчерской службе, что им нужно ускорить прибытие и что по прибытии они будут нуждаться в помощи властей.

В ответ на это наземные службы "определили приоритетность своего подхода, сократив маршрут, где это было возможно" и руководили "окружающим движением, чтобы обеспечить координацию с полицией".

По прибытии в аэропорт Тенерифе самолет встретила местная полиция, а "пассажиры были выведены", сообщили представители Ryanair.

Это может иметь серьезные юридические последствия, поскольку за нарушение общественного порядка во время полета часто налагают штрафы, запрещают путешествовать и даже сажают в тюрьму.

Несмотря на суровые наказания, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила об увеличении количества инцидентов с недисциплинированными пассажирами, включая злоупотребления, угрозы и даже угрозу безопасности самого полета.

В начале этой недели недисциплинированный пассажир попытался открыть аварийную дверь на рейсе из Бразилии в Панаму, но ему помешали пассажиры, избившие его до полусмерти и связавшие для передачи полиции.

Напомним, рюкзак влетел в двигатель самолета из грузового отсека над океаном. Стало известно, чем это закончилось.

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