Пассажир Ryanair, которого едва не вытянуло из самолета, может разбогатеть

Самолет Ryanair / © Associated Press

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Пассажир Ryanair Любиша Карович, который во время полета оказался частично за пределами самолета из-за разбитого иллюминатора, может получить многомиллионную компенсацию.

Как сообщает LADbible,адвокат Василеос Циарас заявил, что представляет интересы 36 пассажиров рейса и готовит иск, который потенциально может обойтись ответчикам в десятки миллионов евро.

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Инцидент произошел 10 июля вскоре после вылета из Салоник в Мемминген. 61-летний Карович сидел у окна, когда оно внезапно разбилось. Его голова и правая рука оказались снаружи, а жена Светлана схватила мужа за ноги.

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«Я сразу же отреагировала и схватила его за ноги. Я подумала: „Если мы умрём — то вместе“», — вспоминала она.

Двое других пассажиров помогли затащить Каровича обратно в салон.

Мужчина несколько раз терял сознание

По словам Каровича, он почти ничего не помнит о самом моменте аварии.

«Лишь на мгновение я был в сознании, а остальное не могу вспомнить», — рассказывал он.

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После инцидента мужчина получил ожоги, травмы правой руки, уха и глаза, а также временный паралич правой части тела. Ему предписали носить шейный воротник в течение шести недель.

«Каждый раз, когда я закрываю глаза, передо мной возникают картины этого кошмара», — говорил Карович.

Он также признался, что больше не решается летать.

Осколок двигателя пробил фюзеляж

В предварительном отчете NTSB было установлено, что лопасть вентилятора двигателя оторвалась вскоре после взлёта, а обломки пробили фюзеляж и разбили иллюминатор.

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«Осколки двигателя пробили фюзеляж, и в салоне произошла разгерметизация», — говорится в отчете.

В двигателе также обнаружили останки птицы. Однако адвокат Каровича заявил, что «одни только птицы не могли вызвать столь масштабные повреждения».

Окончательная причина аварии пока не установлена.

Иск может быть подан против нескольких компаний

Циарас отметил, что окончательное решение будет зависеть от результатов расследования.

«Будем ли мы подавать иск против Ryanair, Boeing, компаний по техническому обслуживанию или производителя двигателей — либо против нескольких из указанных компаний — мы сможем объявить только после появления окончательного отчета», — сказал он.

Адвокат также резко отреагировал на слова руководителя Ryanair Майкла О’Лири, который отрицал, что Каровича фактически вытащили из самолета.

«Говорить, что никто не находился снаружи самолета, — нелепо», — заявил Циарас.

По его словам, около 70 человек стали свидетелями происшествия.

Сам Карович называет то, что он выжил, чудом: «Я счастлив. Многого не помню, но я всё ещё жив».

Напомним, на видео, опубликованном бортпроводником Ryanair, было видно, что на самолете отсутствовала лопасть двигателя и имелись повреждения на внешней поверхности корпуса, после чего камера перешла на разбитое окно.

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