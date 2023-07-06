Пассажир самолета разбил бутылку вина и порезал мужчину во время полета

На борту рейса British Airways вспыхнул хаос, когда пассажир ударил мужчину разбитой бутылкой вина.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Жертве пришлось наложить 12 швов после попытки вмешаться, когда между двумя мужчинами вспыхнула потасовка во время полета.

Драма состоялась, когда рейс BA 2159 следовал из Гатвика в Сент-Люсию.

Сообщается, что житель карибского острова напал на мужчину и его семью. Когда потасовка обострилась, вмешался другой пассажир, пытаясь их разнять. Но он получил порез. Мужчине понадобилась срочная помощь медсестры, поскольку он страдает диабетом.

Нападающий, по словам свидетелей, разбил стеклянную бутылку, а затем пошел по проходу, прежде чем замахнуться ею на пассажира, с которым спорил.

Экипаж и другие путешественники попытались разнять их, но не раньше, чем мужчина получил серьезную рану, из-за которой по салону брызнула кровь.

Пилот связался с официальными лицами Сент-Люсии, и когда Boeing 777 приземлился в 13:55 по местному времени, получивший травмы мужчина получил дополнительную медицинскую помощь в больнице Сент-Джуд.

Пассажир Никола Пьер сказал: "Я был на борту этого рейса, и эти ребята выпивали и шутили друг с другом перед тем, как это произошло. Один мужчина получил ранения в туловище, а другой в затылок, прежде чем мы с другим джентльменом смогли успокоить этого парня, купившего бутылку вина, которую он использовал для совершения преступления".

Нападавшего задержали во время посадки.

Представитель полиции Сент-Люсии сказал: "Мы немедленно изучаем это. Это очень серьезный случай, который произошел в самолете. Это действительно очень серьезно".

Личности причастных к трагедии пассажиров пока что не разглашаются.

Напомним, недавно в самолете, летевшем в Польшу, погибла пассажирка. Что произошло и как отреагировал экипаж.

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