Пассажир снял на видео момент падения самолета в Непале: он вел стрим в Facebook

Лайнер разбился при посадке в аэропорту города Покхара.
В Непале 15 января разбился пассажирский самолет компании Yeti Airlines. На борту лайнера находились 72 человека. К сожалению, по последним данным, все они погибли.
Кадры авиакатастрофы попали на видео одного из пассажиров, который вел стрим посадки самолета в Facebook.
Мужчина через окно иллюминатора снимал, как лайнер заходит на посадку в аэропорту города Покхара. Сначала ничего не предвещало беды – самолет постепенно снижался, чтобы зайти на полосу. Впрочем, дальше он неожиданно наклонился на бок, после этого картинка исчезает и видео прерывается.
Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, самолет влетел в ущелье.
#YetiAirlines का एक #ATR72 विमान #Pokhara के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है.काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाला येती एयरलाइंस का एटीआर-72 विमान रविवार सुबह 11 बजे कास्की जिले के पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. #NepalPlaneCrashVideo #planecrash #NepalPlaneCrash #Nepal pic.twitter.com/TzQ5z7FwSu— Agniban (@DAgniban) January 15, 2023
По данным местных властей, 53 пассажира – непальцы. Кроме того, жертвами авиакатастрофы стали пять индийцев, четыре россиянина и два корейца. Также среди пассажиров было по одному человеку из Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.
Представитель авиакомпании Сударшан Бартаула сообщил, что среди пассажиров было двое младенцев.
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