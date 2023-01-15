Пассажир снял на видео момент падения самолета в Непале: он вел стрим в Facebook

В Непале 15 января разбился пассажирский самолет компании Yeti Airlines. На борту лайнера находились 72 человека. К сожалению, по последним данным, все они погибли.

Кадры авиакатастрофы попали на видео одного из пассажиров, который вел стрим посадки самолета в Facebook.

Мужчина через окно иллюминатора снимал, как лайнер заходит на посадку в аэропорту города Покхара. Сначала ничего не предвещало беды – самолет постепенно снижался, чтобы зайти на полосу. Впрочем, дальше он неожиданно наклонился на бок, после этого картинка исчезает и видео прерывается.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, самолет влетел в ущелье.

По данным местных властей, 53 пассажира – непальцы. Кроме того, жертвами авиакатастрофы стали пять индийцев, четыре россиянина и два корейца. Также среди пассажиров было по одному человеку из Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

Представитель авиакомпании Сударшан Бартаула сообщил, что среди пассажиров было двое младенцев.

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