Пассажир такси заявил водителю, что убил человека: чем закончилась поездка (фото)

Он призвал водителя ускориться, говоря, что хотел попрощаться со своей семьей.

В Китае водитель такси сыграл решающую роль в помощи полиции задержать подозреваемого в убийстве, признавшемся, что "убил человека" после того, как сел в машину.

Об этом пишет SCMP.

Водитель такси по фамилии Инь из города Ухань подобрал 20-летнего мужчину, остановившего такси на обочине дороги 14 ноября. Пассажир попросил подвезти его на расстояние 1100 км до города Вэйфан и согласился заплатить за проезд 4500 юаней (620 долларов США). Он предоплатил 4 000 юаней и пообещал доплатить по прибытии.

Согласно политике компании относительно междугородных поездок, Инь взял другого водителя по фамилии Ся, чтобы тот помог ему в пути. Проехав 300 км, пассажир попросил их поторопиться. Когда Ся напомнил пассажиру о необходимости безопасной езды, тот снизил голос и сказал: "Я убил человека. Мне нужно спешить домой, чтобы попрощаться с семьей".

Ся воспринял это как шутку, но Инь заподозрил неладное, заметив обеспокоенное выражение лица мужчины и то, что он был в маске.

В этот момент Инь получил телефонный звонок от полиции из Цзинмэна, другого города в провинции Хубэй. Ему сообщили, что пассажир подозревается в убийстве и что они отслеживают его и такси. Полиция попросила Иню сотрудничать и задержать подозреваемого.

Инь быстро овладел собой, делая вид, что звонок был случайным. Затем он предложил им остановиться у зарядной станции, чтобы зарядить автомобиль, тонко намекая на Ся, чтобы он сохранял спокойствие.

Полиция приехала, когда машина "заряжалась", и арестовала подозреваемого.

17 ноября полиция приехала из Цзинмена в Ухань, чтобы вручить Инь и Ся вознаграждение в размере 1000 юаней (140 долларов США) каждому за их храбрость.

Награждение водителей / Фото: Jimu News

Напомним, в детсаду украли 18 пар обуви малышей. Все были шокированы, кто оказался вором.

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