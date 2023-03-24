Пассажир жестоко зарезал мужчину в автобусе: погибший умолял водителя остановиться (видео 18+)

Пассажир автобуса в Лас-Вегасе жестоко убил мужчину, нанеся ему ножевые удары 33 раза.

Несмотря на крики жертвы о помощи, водитель не остановил автобус.

Об этом сообщает 8 News Now.

59-летнему Аарону Коулу было предъявлено обвинение в убийстве 30-летнего Доминика Лукаса, которое он совершил 26 февраля.

На видео, появившемся в Сети, видно, что между мужчинами возник спор. Через несколько секунд Коул вытащил нож и нанес удары Лукасу. Жертва соскочил со своего места и побежал в переднюю часть автобуса. Он умолял водителя остановиться: "Выпустите меня".

Впрочем, водитель продолжил ехать. Тогда Коул снова подошел к Доминику и продолжил его резать. Другие пассажиры наблюдали за происходящим.

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Атака продолжалась около четырех минут, впоследствии дверь автобуса ненадолго открывалась и закрылась. Коул вернулся на свое место, а Лукас продолжал умолять о помощи. Затем водитель автобуса активировал тревожную кнопку, чтобы позвать на помощь, и спросил, не хочет ли Лукас выйти. Впрочем, Коул встал и снова стал бить ножом жертву.

Автобус остановился через пять минут у перекрестка, и водитель и пассажиры выбежали. Лукас выполз из автобуса и скончался от полученных ран. Прохожий положил ему на грудь полотенце до прибытия полиции.

Коул остался в автобусе.

В суде водитель утверждал, что держал дверь закрытой для безопасности жертвы и пассажиров. Со своей стороны, представитель компании, обслуживающей автобусы RTC, подтвердил политику, заявив, что дверь должна оставаться закрытой из-за риска попадания жертвы или пассажиров в пробку.

Сообщается, что за десять дней до резни Коул был арестован по обвинению в нападении с применением смертоносного оружия. Коул угрожал ножом другому человеку в автобусе. Его отпустили под подписку о невыезде с запретом на контакт с потерпевшим.

В 1994 году Коул был арестован по обвинению в убийстве второй степени после того, как он застрелил человека в вестибюле Армии Спасения в Техасе. Он провел 23 года за решеткой, прежде чем был освобожден в 2017 году.

Сейчас Коул находится под стражей и ждет суда, а водитель автобуса остается на работе.

Напомним, британец поделился своим опытом потустороннего мира после того, как пережил клиническую смерть. Сердце 55-летнего мужчины внезапно перестало биться, когда он лечился от кальцифилаксии.

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