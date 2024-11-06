Пассажира избили после того, как он открывал аварийную дверь самолета во время полета – видео

Он чуть не потерял сознание.

Недисциплинированный пассажир был избит до полусмерти после попытки открыть аварийную дверь во время полета из Бразилии в Панаму.

Об этом сообщает New York Post.

"Стюардесса начала кричать, а другая пыталась его сдержать, но не смогла, потому что он был слишком сильным", — рассказал 51-летний фотожурналист Кристиано Карвальо, снявший эту хаотическую сцену.

Как сообщается, стычка вспыхнула во вторник утром, 5 ноября, на борту самолета авиакомпании Copa Airlines, выполнявшего рейс CM204 из Бразилиа в Панаму.

Полет проходил нормально, пока за 30 минут до приземления один из пассажиров не бросился к хвостовой части самолета с пластиковым ножом с подноса для еды и попытался взять в заложники стюардессу, чтобы открыть дверь самолета.

"После предупреждения он прошел мимо задней аварийной двери", — вспоминает Карвальо. "Потом он начал двигаться вперед и пытался открыть их".

В это время пассажиры поспешили на помощь и начали бороться с мужчиной, чтобы остановить его преждевременную попытку катапультирования.

VÍDEO — Passageiro tenta abrir puerta de avião em voo Brasília–Panamá; Caso aconteceu на manhã da terça-feira (5), минутами позже d'aeronave положить на Cidade do Panamá. Passageiro foi detido pelas autoridades. pic.twitter.com/gDTyB5fwg3 — Nelson Carlos dos Santos Belchior (@NelsonCarlosd15) November 5, 2024

Несмотря на то, что сначала мужчина сопротивлялся своей силе, другие путешественники в конце концов смогли удержать его и избить до крови.

"Они били его очень сильно, пока он почти не потерял сознание", — описал Карвальо.

На сопроводительных кадрах видно, как пассажиры держат мужчину, лицо которого окровавлено, а члены экипажа связывают ему запястье.

В недавнем заявлении представители Copa Airlines утверждают, что после приземления в Панаме "команда национальной безопасности вошла в самолет и вывела пассажира, доставив его в судебные органы".

Авиакомпания похвалила как членов экипажа, так и пассажиров за то, что они объединились, чтобы остановить "ад".

"Экипаж действовал быстро и с помощью некоторых пассажиров применил необходимые протоколы безопасности, чтобы контролировать ситуацию до момента приземления в Панаме", — сказал представитель авиакомпании. "Благодаря профессионализму экипажа безопасность полета и пассажиров была защищена".

Напомним, в Грузии молния дважды попала в самолет Wizz Air. Неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

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