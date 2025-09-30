Пассажира не пустили на рейс из-за смарт-кольца: в чем была причина

Самолет / © iStock

Мужчина с умным кольцомSamsung Galaxy Ring не смог сесть на самолет — аккумулятор устройства начал опасно расширяться прямо на его пальце. Пассажира сняли с рейса и отправили в больницу.

Об этом пишет издание The Mirror

Смарт-кольца становятся все более популярной альтернативой громоздким «умным» часам. Но для Даниэля Ротара этот гаджет едва не закончился трагедией. Прямо перед посадкой он заметил, что не может снять кольцо с пальца, а батарея внутри начала разбухать.

На платформе X (Twitter) он выложил фото и написал:

«Ааа… это плохо. Аккумулятор моего Samsung Galaxy Ring начал надуваться. Пока оно на моем пальце. И как раз перед тем, как сесть в самолет. Снять его не могу, а еще и больно».

Впоследствии он добавил еще одно фото с комментарием:

«Вы можете увидеть, как батарея расширяется. Это очень опасно, особенно когда кольцо застряло на пальце».

Пользователи поинтересовались, сколько он пользуется устройством. Даниэль ответил, что купил его в январе 2025 года. Некоторые модели стоят до £399.

Он объяснил: «С самого начала батарея держала заряд почти семь дней. Но со временем она перестала работать дольше, чем полтора суток. Я даже перестал регулярно заряжать его. Когда батарея разбухла, заряда уже не осталось».

Некоторые пользователи поделились советами:

Один написал, что у него случилась такая же ситуация, и он срезал кольцо инструментом Dremel: «Главное — не повредить аккумулятор и подложить что-то под кольцо, чтобы не порезать палец. Это сэкономит вам несколько часов в больнице».

Другой предложил «лайфхак»: «Попросите в ближайшем ресторане немного растопленного масла, намажьте палец и попробуйте открутить кольцо».

Впрочем, избежать проблемы не удалось. В итоге Даниэля не пустили на борт самолета. Он написал:

«Меня не допустили к посадке из-за этого. Я путешествую уже 47 часов подряд, и теперь вынужден потратиться на отель и лететь домой только завтра».

Впоследствии его срочно отправили в больницу, где кольцо наконец сняли.

«Вы можете увидеть, насколько распухла батарея. Никогда больше не буду носить смарт-кольца», — возмутился он.

Мужчина отметил, что главное — его палец остался целым.

В соцсетях пользователи сочувствовали:

«Это ужас. Когда батарея взрывается в телефоне или часах, их можно просто отложить. Но кольцо на пальце — это другой уровень опасности».

«Сочувствую, хорошо, что все обошлось».

Некоторые даже предложили, что дизайн таких гаджетов нужно изменить — делать их с разъемами или механизмами для легкого снятия в случае аварийных ситуаций.

Напомним, ранее мы писали о том, пассажиры рейса Ryanair из Британии в Марокко пережили настоящий переполох из-за того, что одна из женщин пыталась открыть дверь самолета прямо в воздухе