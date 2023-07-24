Пассажира самолета ударили электрошокером и высадили в 483 км от места назначения: что произошло (видео)

Рейс Jet2 был вынужден приземлиться раньше, чтобы вывести "непослушного" мужчину и женщину.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Вылетев из аэропорта Эдинбурга, Великобритания, до популярного испанского места отдыха на Тенерифе, самолет добрался только до острова Порту-Санту на Мадейре.

Экипаж решил, что безопаснее всего высадить "нарушившего порядок" пассажира на 483 км раньше, чем ожидалось.

26-летний мужчина, подозреваемый в организации бойни, зафиксирован на Мадейре в сопровождении службы безопасности. В результате беспорядков, в ходе которых с самолета также была выведена женщина, некоторые пассажиры задержались на 27 часов.

В заявлении регионального командования полиции общественной безопасности Мадейры говорится, что иностранный гражданин был арестован "за преступление, которое заключается в неповиновении законному приказу командира самолета".

Также офицеры использовали "электрическое оружие с низким смертоносным потенциалом", чтобы "гарантировать безопасность других пассажиров и членов экипажа" после того, как пассажир-мужчина отказался сотрудничать.

"Гражданин был задержан присутствующей там полицией за неповиновение в соответствии с обычными процессуальными действиями, и рейс продолжился до пункта назначения", — говорится в заявлении.

Представитель Jet2 сказал: "Мы можем подтвердить, что рейс LS727 из Эдинбурга на Тенерифе был перенаправлен в Порто-Санто, чтобы полиция могла высадить пассажира, нарушившего порядок. В результате этого отклонения рейс из Тенерифе в Эдинбург впоследствии был задержан, однако наши команды сделали все возможное, чтобы позаботиться о клиентах, в том числе размещение в отеле и прохладительные напитки".

Напомним, недавно из самолета выгнали пассажира бизнес-класса за более 6000 км от места назначения. Известно, из-за чего он устроил истерику.

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