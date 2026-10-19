Пассажирам грозит штраф 6 тысяч гривен: что нельзя делать в транспорте

Общественный транспорт / © Facebook/Киевпастранс

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В Британии пассажиры автобусов и поездов могут быть оштрафованы на сумму до 100 фунтов (около 6 000 грн) за включенную музыку или видео без наушников. Это правило было введено, чтобы уменьшить шум в транспорте и сделать поездки более комфортными.

Об этом пишет Ladbible.

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В понедельник, 19 октября, стартовала кампания «Разделите путешествие, а не шум». Ее цель — напомнить пассажирам надевать наушники и предоставить местным властям больше полномочий для борьбы с нарушителями.

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Премьер-министр Энди Бернем, приступая к борьбе с антисоциальным поведением в транспорте, отметил, что громкая музыка или видео с чужих телефонов раздражает пассажиров и быстро портит им путешествие.

«Итак, мы запускаем общенациональную кампанию, напоминающую пассажирам использовать наушники в поездах. Кроме того, мы предоставляем местным лидерам новые полномочия по борьбе с громкой музыкой, вейпингом и засорением автобусов. Это простая вещь, но она сделает путешествия немного лучше для всех нас», — подытожил политик.

Вместе с кампанией Министерство транспорта издало инструкции к новому закону. Местным властям еще в начале года разрешили вводить собственные правила в автобусах, а новые разъяснения показывают, как именно выписывать штрафы до 100 фунтов за их нарушение.

Согласно регламенту, правила должно утвердить Министр транспорта. При этом контроль за их соблюдением возложен на специалистов по безопасности транспорта, а не на водителей автобусов.

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Министр транспорта Гайди Александер отметила, что вейпинг, мусор или громкая музыка нескольких человек портят поездку всем остальным. Она добавила, что даже простые изменения в поведении могут сделать пользование транспортом гораздо более приятным.

По данным опроса The Guardian, около 60% избирателей поддерживают наказание для тех, кто громко включает музыку или видео на телефоне. Исполнительный директор организации Компания за лучший транспорт Бен Плауден отметил, что такое поведение часто отпугивает людей от пользования транспортом.

«Если эти новые полномочия будут действительно применять, они помогут каждому чувствовать себя безопасно и комфортно и наслаждаться поездкой», — подчеркнул он.

В то же время в Консервативной партии высказали оговорку относительно недостаточной защиты работников транспортной отрасли. Теневой министр транспорта Ричард Голден отметил, что лейбористы, наконец, обратили внимание на проблемы, которые действительно беспокоят пассажиров.

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Он напомнил, что консерваторы еще прошлым летом начали кампанию против неподобающего поведения в транспорте, после чего чиновники осознали, что никто не хочет терпеть громкое техно или хип-хоп в переполненных поездах и автобусах.

Голден также обратил внимание на большие проблемы безопасности. Он отметил, что количество нападений на железнодорожников возросло на 68%, в то время как привлечений к ответственности в правление лейбористов стало значительно меньше. По его мнению, Энди Бернему пора сосредоточиться на борьбе с насилием и защите работников транспорта.

Напомним, в британском городе Лидсе пассажир вместо пенни передал монету, отчеканенную более двух тысяч лет назад. Необычную находку обнаружил Джеймс Эдвардс, бывший главный кассир транспортной компании Leeds City Transport.

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