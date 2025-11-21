Пассажирку не пустили к самолету из-за "непонятного правила": чего от нее требовали

Самолет HK Express в аэропорту / Иллюстративное изображение

Путешественница, которая имела венгерский вид на жительство и вьетнамский паспорт, была остановлена в аэропорту Осаки, когда пыталась совершить транзитное путешествие через Гонконг по двум отдельным билетам. Несмотря на то, что она зарегистрировалась на оба рейса, авиакомпания HK Express отказала ей в посадке из-за отсутствия визы, являющейся нарушением общепринятого правила о безвизовом транзите в рамках «транзитной зоны».

Об этом пишет Daily Mail.

Проблема транзита и «воздушная зона»

Невеста мужа по имени Габор должна была лететь из Осаки в Гонконг одним билетом, а затем в тот же день — из Гонконга в Доху, а затем в Будапешт, но уже за отдельным билетом. Обычно, если пассажир совершает пересадку, но при этом остается в «воздушной зоне» (airside) аэропорта, виза для транзита через страну не требуется.

Однако в Осаке представители авиакомпании HK Express отказали пассажирке в посадке из-за того, что для въезда в Гонконг ей нужна виза. Когда Габор предоставил подтвержденный билет на дальнейший рейс, требования агентов стали быстро меняться.

«Сначала они сказали, что им нужен подтвержденный билет для дальнейшего путешествия из Гонконга. Когда мы показали билет, они изменили свою позицию и захотели посадочный талон, а затем быстро перешли к тому, что им нужен посадочный талон Cathay Pacific», – рассказал Габор.

В конце концов, даже несмотря на попытки предоставить различные возможные решения, авиакомпания заявила, что пассажирке не разрешено сесть на самолет из-за отдельных билетов. Из-за невозможности решить вопрос вовремя, Габору пришлось покупать отдельный билет для невесты.

Общие причины отказа в посадке

Хотя в данном конкретном случае проблема была связана со сложностями транзита по двум отдельным бронированиям, существует много других причин, по которым пассажирам могут отказать в посадке.

По данным Управления гражданской авиации (CAA), ежегодно около 6,6 миллионов пассажиров во всем мире получают отказ в посадке.

Наиболее распространенной причиной этого является перебронирование рейсов (овербукинг). В случае, если авиакомпания продала больше билетов, чем мест на борту, она обязана предоставить пассажирам альтернативные рейсы, а также компенсацию и помощь по закону.

Авиакомпании, в том числе HK Express, на своих сайтах подчеркивают, что ответственность за наличие всех необходимых документов (включая визы) всегда лежит на пассажирах.

