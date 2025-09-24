Пассажирские самолеты чуть не столкнулись в воздухе: как спаслись люди

Авиакатастрофа чудом не случилась / © pexels.com

Реклама

Во Франции чуть не произошло авиакатастрофы: пассажирские самолеты EasyJet и Nouvelair разошлись в воздухе всего на 3 метра.

Об этом пишет dailymail.

Борт EasyJet во время подготовки к взлету в Ницце чудом избежал столкновения с авиалайнером Nouvelair Tunisia, ошибочно пытавшимся приземлиться не на ту взлетную полосу.

Реклама

Инцидент произошел вечером 21 сентября около 23:30 в аэропорту Ницца-Кот-д’Азур, где расположены две параллельные полосы. Во время ливня тунисский самолет спутал направление посадки и чуть не врезался в борт EasyJet, который должен был вылетать в Нант.

По словам капитана EasyJet, самолеты разминулись всего на три метра (10 футов). В обоих авиалайнерах находилось примерно по 150 пассажиров.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро подтвердил, что столкновения удалось избежать чудом, и поручил провести срочное расследование. Французское бюро расследования авиационных происшествий (BEA) уже квалифицировало случай как «серьезный инцидент».

Пилоты EasyJet настолько испугались, что отказались продолжать рейс, оставив пассажиров в Ницце. Очевидцы рассказали, что капитан был в «видимом шоке» и сообщил людям на борту, что катастрофы удалось избежать только благодаря своевременному маневру.

Реклама

У обоих самолетов изъяли регистраторы полетных данных. Предварительно ответственность за инцидент возлагают на экипаж Nouvelair, который, вероятно, допустил ошибку во время захода на посадку.

В EasyJet подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом компании и пообещали полностью сотрудничать со следствием.

Напомним, уже говорилось о том, что в Канаде столкнулись два малых пассажирских самолета. Два малых пассажирских самолета попали на авиакатастрофу, на борту одного из которых находился ребенок. К счастью, обошлось без жертв.