Быстрая Пакистан. / © Associated Press

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В Пакистане пассажирский автобус на скорости влетел в микроавтобус. В результате аварии погибли по меньшей мере 12 человек, а около 20 человек получили серьезные травмы.

Об этом сообщили спасатели и местная полиция, пишет Associated Press.

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Автобус следовал из Ласбеллы в Карачи — самый большой город южной провинции Синд. ДТП произошло вечером 23 августа в районе Ласбела провинции Белуджистан на юго-западе страны.

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После столкновения полиция, спасатели и местные жители приступили к спасательным работам. Погибших и раненых достали из поврежденных транспортных средств и доставили в больницу в Ласбеле.

По словам медиков, среди погибших и пострадавших есть женщины и дети. Руководитель центра Edhi, доктор Абдул Хаким Ласи сообщил, что семь человек погибли на месте ДТП, а пятеро скончались от травм в больнице.

Кроме того, семеро из 22 уцелевших пассажиров находятся в критическом состоянии. По словам Ласи, больше всего от столкновения пострадали пассажиры микроавтобуса.

AP подчеркну, что дорожно-транспортные происшествия в Пакистане случаются часто. Среди основных причин — плохое состояние дорог, недостаточный контроль за соблюдением правил дорожного движения и опасное вождение.

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Напомним, мощное землетрясение всколыхнуло Китай. В Тибете зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0. Они повлекли за собой разрушение жилых домов. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 16 человек. Много раненых.

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