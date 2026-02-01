ТСН в социальных сетях

Пассажирский автобус перевернулся в кювет: много погибших

Пассажирский автобус, ехавший из города Текирдага в Анталию, слетел в кювет.

Пассажирский автобус перевернулся в кювет: много погибших

© Associated Press

В Турции в провинции Анталья пассажирский автобус съехал с дороги, в результате чего погибли восемь человек.

Об этом пишет АР.

Губернатор провинции Хулуси Сахин сообщил, что 26 человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. По информации губернатора, 7 раненых находятся в критическом состоянии. Двое пострадавших перенесли ампутации: один потерял ногу, а другой руку.

Информационное агентство DHA отметило, что некоторых пассажиров выбросило из автобуса, отправившегося в ночной рейс из Текирдага на северо-западе Турции.

По словам губернатора, авария могла случиться из-за погоды.

«Земля была мокрой, а также в этом районе был туман. Это не место для превышения скорости, но, похоже, автобус ехал со скоростью», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Румынии разбился микроавтобус с фанатами. Авария унесла жизни семерых болельщиков греческого футбольного клуба ПАОК.

