Пассажирский автобус перевернулся в кювет: много погибших

В Турции в провинции Анталья пассажирский автобус съехал с дороги, в результате чего погибли восемь человек.

Об этом пишет АР.

Губернатор провинции Хулуси Сахин сообщил, что 26 человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии. По информации губернатора, 7 раненых находятся в критическом состоянии. Двое пострадавших перенесли ампутации: один потерял ногу, а другой руку.

Информационное агентство DHA отметило, что некоторых пассажиров выбросило из автобуса, отправившегося в ночной рейс из Текирдага на северо-западе Турции.

По словам губернатора, авария могла случиться из-за погоды.

«Земля была мокрой, а также в этом районе был туман. Это не место для превышения скорости, но, похоже, автобус ехал со скоростью», — добавил он.

