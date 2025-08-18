Пассажирский автобус попал в ДТП: трое погибших, 20 раненых

ДТП

В понедельник, 18 августа, в турецкой провинции Стамбул, в районе Санджактепе, пассажирский автобус, следовавший из Токата в Текирдаг, попал в ДТП. В результате аварии погибли три человека, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщило губернаторство Стамбула в соцсети Х.

ДТП произошло в 06:15 утра, когда водитель потерял контроль над транспортным средством, и автобус столкнулся с ограждением.

На момент аварии в автобусе находились 35 пассажиров. По предварительным данным, три человека погибли на месте, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают полиция и спасательные службы, в частности пожарные. Начато расследование обстоятельств ДТП, чтобы выяснить причины аварии. Губернаторство Стамбула сообщило об инциденте в социальных сетях, отметив, что все детали сейчас уточняются компетентными органами.

