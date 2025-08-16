- Дата публикации
Пассажирский автобус слетел с моста в реку: погибло 18 человек, десяток раненых (фото)
Причины аварии пока не установлены, спасательные работы до сих пор продолжаются.
В районе Эль-Харраш, что в Алжире в результате падения пассажирского автобуса в реку по меньшей мере восемнадцать человек погибли и десять получили ранения.
Об этом сообщает издание qna.
По сообщению Генерального директората гражданской обороны Алжира, автобус съехал с моста и упал в реку Уэд-эль-Харраш. Пострадавших немедленно госпитализировали в местные больницы, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В заявлении гражданской обороны указано, что спасательные и аварийно-спасательные работы продолжаются, а на место происшествия прибыли специальные службы, которые пытаются извлечь пострадавших и погибших из ущелья. Местные СМИ сообщают, что некоторые жители района бросались в ущелье, пытаясь спасти людей, оказавшихся заблокированными внутри автобуса, еще до прибытия спасателей.
Причины аварии пока не установлены. Представители гражданской обороны продолжают работу по поиску погибших и эвакуации пострадавших, обеспечивая их транспортировку в медицинские учреждения и оказание необходимой помощи на месте происшествия.
