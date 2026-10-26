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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Пассажирский автобус упал с 20-метрового склона: более 80 пострадавших

Автобус съехал с узкой извилистой дороги и упал с 20-метрового склона. Точные обстоятельства аварии сразу не были установлены, и сейчас продолжается расследование.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Автобус съехал с узкой извилистой дороги

Автобус съехал с узкой извилистой дороги / © Associated Press

В районе Барселоны (Испания) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали более 80 человек.

Об этом сообщает AP.

По данным медицинской службы Каталонии, пострадали 83 человека: семь получили тяжелые травмы, 18 — травмы средней тяжести, а 58 — легкие повреждения.

Автобус съехал с узкой извилистой дороги и упал с 20-метрового склона.

Экстренные службы сообщили, что направили на место происшествия 23 карета скорой помощи и два медицинских вертолета, а также три общие группы пожарных и медиков и три команды психологической поддержки.

Точные обстоятельства аварии пока неизвестны, продолжается расследование.

Напомним, в Турции в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком погибли 11 человек, еще 27 пострадали.

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