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Пассажирский автобус упал с 20-метрового склона: более 80 пострадавших
Автобус съехал с узкой извилистой дороги и упал с 20-метрового склона. Точные обстоятельства аварии сразу не были установлены, и сейчас продолжается расследование.
В районе Барселоны (Испания) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали более 80 человек.
Об этом сообщает AP.
По данным медицинской службы Каталонии, пострадали 83 человека: семь получили тяжелые травмы, 18 — травмы средней тяжести, а 58 — легкие повреждения.
Автобус съехал с узкой извилистой дороги и упал с 20-метрового склона.
Экстренные службы сообщили, что направили на место происшествия 23 карета скорой помощи и два медицинских вертолета, а также три общие группы пожарных и медиков и три команды психологической поддержки.
Точные обстоятельства аварии пока неизвестны, продолжается расследование.
Напомним, в Турции в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком погибли 11 человек, еще 27 пострадали.