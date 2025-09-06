Пассажирский автобус упал в пропасть с 300-метровой высоты: много погибших

Пассажирский автобус упал в пропасть на Шри-Ланке. / © Associated Press

Реклама

На Шри-Ланке 5 сентября пассажирский автобус взлетел в пропасть с 300-метровой скалы. Погибли 15 человек. Кроме того, 16 пассажиров, среди которых пятеро детей, получили ранения.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные власти и полицию.

Авария произошла вечером на горной дороге вблизи города Веллавайя, который в 280 км к востоку от столицы Коломбо. По информации полиции, водитель не справился с управлением, потому что автобус двигался с высокой скоростью. Он влетел в другое транспортное средство и забор дороги, а затем упал с обрыва.

Реклама

Один из выживших пассажиров рассказал, что за несколько минут до трагедии водитель успел предупредить людей о возможном падении: "Он кричал так громко, как мог".

Отмечается, что в автобусе находились жители Шри-Ланки, которые отправились в горы для посещения чайных плантаций. Многие пострадавшие были семьями с детьми.

Заметим, что смертельные автобусные аварии — распространенное явление в Шри-Ланке. Особенно в горных районах. Количество ДТП велико из-за плохо ухоженных и узких дорог, а также неосторожного вождения.

Напомним, в Афганистане после разрушительного землетрясения женщины погибали под завалами, потому что талибы спасали мужчин первыми. Из-за запрета физического контакта между мужчинами и женщинами, не являющимися родственниками, многим пострадавшим женщинам не оказали своевременной помощи. Эта трагедия, как отмечают в ООН, стала символом двойных стандартов, подверженных афганскому обществу.